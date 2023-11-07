Не виплачують грошову компенсацію за навчальні, творчі, «чорнобильські»: що слід знати про відпустки

Надання всім працівникам щорічної оплачуваної відпустки є реалізацією конституційного права на відпочинок, гарантованого статтею 45 Основного закону. Разом із тим, часто трапляються випадки, коли працівник з тих чи інших причин не скористався чи не захотів скористатися таким правом. Як та за яких умов можна отримати компенсацію за невикористані відпустки, розповіли в «Юридичному пораднику для ВПО». Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи має роботодавець право перенести строк щорічної відпустки працівника без його згоди.

РЕКЛАМА

«Трудове законодавство передбачає два варіанти надання компенсації за невикористані відпустки:

виплата компенсації при звільненні працівника;

компенсація за бажанням працівника, який продовжує роботу.

Відповідно до ч. 1 ст. 83 Кодексу законів про працю та ч. 1 ст. 24 Закону «Про відпустки» у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

Також при звільненні окрім компенсації за основну щорічну відпустку виплачується й грошова компенсація за невикористану додаткову відпустку працівникам, які:

РЕКЛАМА

мають дітей;

мають повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Відповідно до ст. 116 Кодексу законів про працю такі кошти роботодавець зобов'язаний виплатити працівникові в день звільнення".

Проте, додають юристи, не виплачують грошову компенсацію за навчальні, творчі, «чорнобильські» відпустки та відпустки для підготовки й участі у змаганнях.

РЕКЛАМА

«Відповідно до ч. 3 ст. 83 Кодексу законів про працю та ч. 3 ст. 24 Закону «Про відпустки» за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. За умови, що тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

Наприклад, працівниця має право на щорічну відпустку тривалістю 24 календарні дні та на додаткову, тривалістю 10 календарних днів, у зв'язку з тим, що має двох дітей до 15 років. Всього — 34 дні відпустки. За її бажанням вона може взяти 14 днів основної відпустки та 10 днів додаткової, а за решту 10 днів основної відпустки попросити про виплату грошової компенсації.

РЕКЛАМА

Важливо, щоб 24 календарні дні на рік вона використала. Компенсувати працюючому працівнику можна лише щорічну відпустку. Тобто, якщо ця ж працівниця використає 24 дні щорічної відпустки, то компенсувати їй 10 днів «дитячої» відпустки можна буде лише у разі звільнення".

Якщо ви хочете отримати компенсацію за невикористану відпустку, варто написати заяву на ім'я роботодавця із проханням надати компенсацію за Н-нну кількість днів невикористаної відпустки за календарний рік. Компенсацію можна отримати тільки тоді, коли працівник вже «відгуляв» 24 дні відпустки або одночасно з виплатою відпускних за 24 календарних дні відпустки, яка здійснюється до його виходу у відпустку.

«Відповідно до ч. 4 ст. 83 Кодексу законів про працю та ч. 4 ст. 24 Закону «Про відпустки» працівникам віком до 18 років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, що не була одержана за життя, виплачується членам сім’ї такого працівника, а у разі їх відсутності — входить до складу спадщини".

Раніше «ФАКТИ» писали про відпустку для військових за сімейними обставинами, у яких випадках вона передбачена і як її оформити.

20

Читайте нас у Facebook та Instagram