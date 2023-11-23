Потепління прийде в Україну завтра, але буде недовгим: синоптикиня дала прогноз на майбутній вікенд

Після похолодання в Україну йде потепління. 24 листопада в Україні відчутно потепліє. Про це повідомила відома синопттикиня Наталка Діденко.

«Температура повітря у денні години підвищиться до +2+9 градусів, на півдні буде +10+14 градусів. Ніч також відсуне морози, +1+3 градуси, на півдні до +6 градусів, лише в східній частині та на подекуди в центральних областях -1−4 градуси. Дощі, місцями з мокрим снігом пройдуть на заході та півночі України. На решті території — без істотних опадів. Сильний південно-західний вітер завтра досягатиме часом штормових поривів практично повсюди, будьте обережними. У Києві у п'ятницю очікується хмарна волога вітряна, проте тепліша погода. Дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі близько нуля, завтра вдень повітря у столиці прогріється до +5 градусів», — написала вона.

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За прогнозом Діденко, у кінці тижня та на початку наступного в багатьох областях ускладниться погода — мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер.

«Проте не скрізь. Західна частина, наприклад, уникне сильних опадів, але про це поговоримо завтра. Наступний тиждень загалом буде холодним, з вівторка 28-го листопада вночі знову домінуватиме морозна погода», — написала синоптикиня.

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Як писали «ФАКТИ», раніше відомий кліматолог дала прогноз погоди на зиму.

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