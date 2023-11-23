Блогерка Саша Бо показала новонароджену донечку та похизувалася дорогим подарунком від чоловіка

Блогерка-мільйонниця Саша Бо, яка 21 листопада стала багатодітною мамою, показала новонароджену донечку. Дівчинка, яку назвали Вірою, народилася досить мініатюрною, трохи більше двох кілограмів.

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«Наша Вірочка. Вчора в 21:45 ми нарешті зустрілись. 2330 г, 49см», — написала Олександра.

Народжувала вона в Івано-Франківську. Каже, що вони з донечкою почуваються добре і вже хочуть додому. Хоча пологи пройшли не без проблем. За словами, Олександри в неї були судоми, вона зірвала собі спину… Але коли донечка з’явилася на світ, все одразу пройшло.

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«Це було щось дуже дивне і магічне водночас. Цього разу без розривів. Вірочка народилась абсолютно здоровою дівчинкою, з двома обвиттями навколо животика», — розповіла Олександра.

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Вона також поділилася, що чоловік зробив їй коштовний подарунок на честь народження дитини. Він потішив кохану ювелірними прикрасами від відомого французького бренду — золоті сережки із малахітом.

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Нагадаємо, Саша Бо, або Олександра Тарнавська заміжня вдруге. Від першого шлюбу вона виховує двох синів — 7-річного Платона та 5-річного Євгена.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що колишній учасник «Дизель Шоу» Олег Іваниця став батьком утретє.

А зірка «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич чекає на первістка.

Фото: instagram.com/sashaabo

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