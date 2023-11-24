Навіщо господині змішують пральний порошок з цукром: спробуйте, і результат вас приємно здивує

Якщо ви досі не знаєте, який компонент можна додати в пральний порошок, щоб краще випрати одяг, використовуйте цукор — у цьому криється секрет досвідчених домогосподарок.

РЕКЛАМА

Цей спосіб допоможе зберегти кольорові речі та відбілити білу білизну, радить господиня на одному з роликів у Мережі (відео — нижче).

Кристали цукру оберігають тканину від деформації під час прання. Особливо це помітно, якщо одяг виготовлений із натуральних тканин — шовку, вовни або кашеміру. Солодка добавка здатна також помітно відбілити білі тканини.

Щоб випрати одяг таким способом, потрібно взяти 1 столову ложку цукру-піску і насипати його в контейнер пральної машини для миючих засобів (деякі господині кладуть його у відсік для пом'якшувального засобу). Далі слід покласти капсули для прання в барабан або засипати порошок/залити гель у відсік для миючих засобів.

РЕКЛАМА

Наступний етап — помістіть білизну в барабан і запустіть обрану програму.

Після закінчення циклу просто висушіть білизну та подивіться на результат.

РЕКЛАМА

Прання з використанням цукру-піску допомагає надовго зберегти яскравий соковитий колір одягу.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що вигадливі господині часом використовують й інші незвичайні інгредієнти, які заливають у пральну машину.

Звичайно, найбільшою популярністю у цьому випадку користується звичайна двовуглекисла сода, яку ми використовуємо для випікання. Вона не тільки чудово відбілює білизну, а й очищає пральну машину від накипу та відкладень. Для цього достатньо додати столову ложку соди в барабан або змішати безпосередньо з пральним порошком. Сода допомагає видалити стійкі жовті плями від поту на одязі. Крім того, вона знижує потребу використання кондиціонера для білизни, оскільки пом'якшує жорстку воду.

244

Читайте нас у Facebook та Instagram