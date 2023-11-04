Рахунки за світло та воду стануть меншими: які хитрі трюки варто використовувати під час прання

Зважаючи на подорожчання електроенергії з 1 листопада 2023 року, кожна українська господиня намагається економити її — наприклад, прати лише при повному завантаженні машини.

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Але існують лайфхаки, які можуть домомогти. Їх наводить ресурс Ukr.Media.

Оберіть найекономніший режим. Якщо на вашій машинці є режим «Еко» — намагайтеся прати саме на ньому. У цьому режимі витрачається набагато менше води. Якщо такої опції немає — встановлюйте найнижчу температуру, так на нагрівання води йтиме набагато менше електроенергії. І не переживайте за якість прання, адже сучасні пральні порошки та гелі працюють ефективно навіть у холодній воді. Також зекономити допоможе режим швидкого прання. Якщо одяг сильно забруднений і ви боїтеся, що на швидкому пранні не зможете його відіпрати, — попередньо обробіть плями вручну: нанесіть на них засіб для виведення плям і залиште на 10−15 хвилин.

Замініть режим сушки на віджим на високій швидкості. Звичайно, після нього одяг не буде ідеально сухий, але швидко висохне (до речі, так ви ще й зволожити повітря у приміщенні), а ви заощадите електроенергію.

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Вчасно та регулярно чистіть фільтр пральної машини. Це не тільки запобігає її поломці, але й допоможе заощадити на рахунках — забитий фільтр змушує двигун машинки працювати з більшим навантаженням, збільшуючи споживання енергії.

До речі, не зайвим буде випрати і дитячі м'які іграшки. Як це зробити правильно, дивіться на відео.

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Нагадаємо також про правила прання верхнього одягу, зокрема зимових пуховиків, адже їх саме час готувати до активного використання.

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