Шок-контент: Оля Полякова зробила відверте зізнання

Співачка Оля Полякова, яка нещодавно влаштувала своє шоу в Палаці «Україна», здивувала прихильників відвертим зізнанням. Артистка розповіла в інстаграмі, що останнім часом почувалася виснаженою. Після щільного графіку та навантажень вона захворіла та майже місяць почувалася не дуже добре. Тож Оля вирішила уважніше стежити за своїм здоров’ям, кілька тижнів тому вона відмовилась від шкідливих звичок — зовсім перестала вживати алкоголь та палити електронні цигарки. Співачка каже, що ніколи не палила звичайні цигарки, інколи дозволяла собі електронні, але з початком повномасштабного вторгнення це вже стало звичкою.

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«Я два тижні тому кинула курити електронку і вживати алкоголь. Крім того, що стало сумно жити, більше жодних протипоказань. Натомість я почала жерти. І не тільки їжу в надмірній кількості, а ще й солодке — те, чого я ніколи не робила. Я просто не люблю солодке. Зараз я хочу палити і тому тягну до рота шоколад, цукерки чи ще щось», — відверто розповіла Оля Полякова.

Вона зізналася, що була шокована, коли стала на ваги — вона вже набрала вісім кілограмів.

Тож тепер артистці доведеться боротися ще й з ними. За словами Олі, вона вирішила бігати. Але зізнається, що це дуже непросто, особливо за холодної погоди.

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Раніше Оля Полякова розповіла, як на початку війни виїздила за кордон та вивозила гроші в трусах.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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