Очікують снігопад: у Києві школам рекомендують перейти на дистанційку

За прогнозами синоптиків, цими вихідними Україну може накрити новий сніговий циклон. В Києві очікуються сильні снігопади й ожеледиця.

У зв’язку зі складними погодними умовами, у понеділок, 27 листопада, київським школам рекомендовано організувати освітній процес у змішаному форматі.

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При цьому має бути передбачено очний формат навчання для учнів, які перебуватимуть у закладі освіти, та дистанційний — для тих, які через погодні умови залишаться вдома, повідомили в КМДА.

«У загальноосвітніх навчальних закладах триватимуть заняття. Проте, чи вести дітей до школи — вирішувати батькам. Для тих учнів, хто лишиться вдома, буде організовано дистанційне навчання», — йдеться у повідомленні.

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Дитячі садки при цьому працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням погодних умов, влада Києва у понеділок, 27 листопада, обмежила в'їзд у столицю великогабаритного транспорту. Водіїв та пішоходів просять зважати на погодні умови й бути максимально обережними на дорогах.

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