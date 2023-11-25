Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, який раніше не виключав скорочення кількості вишів в Україні через демографічну ситуацію, повідомив про плани Міністерства освіти і науки запровадити у вишах пілотні військові кафедри, що будуть відповідати за базову військову підготовку для всіх хлопців і бажаючих дівчат.

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Як зазначають в МОН, Винницький підкреслював, що наразі військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні.

Планується, що студенти військових кафедр здобуватимуть військово-облікову спеціальність «Стрілець».

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Спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.

Очікується, що пілотні проєкти з упровадження військових кафедр почнуть працювати з нового навчального року — вересня-2024.

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Нагадаємо, що в парламенті зареєстрований проєкт закону, яким пропонують надати право звільнитися з військової служби студентам, які набули такого статусу вже після мобілізації.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Сухопутними військами ЗСУ

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