Готуватимуть стрільців: в усіх українських вишах запровадять військові кафедри, — Міносвіти
Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, який раніше не виключав скорочення кількості вишів в Україні через демографічну ситуацію, повідомив про плани Міністерства освіти і науки запровадити у вишах пілотні військові кафедри, що будуть відповідати за базову військову підготовку для всіх хлопців і бажаючих дівчат.
Як зазначають в МОН, Винницький підкреслював, що наразі військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні.
Планується, що студенти військових кафедр здобуватимуть військово-облікову спеціальність «Стрілець».
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Спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.
Очікується, що пілотні проєкти з упровадження військових кафедр почнуть працювати з нового навчального року — вересня-2024.
Нагадаємо, що в парламенті зареєстрований проєкт закону, яким пропонують надати право звільнитися з військової служби студентам, які набули такого статусу вже після мобілізації.
Ілюстративне фото зі сторінки командування Сухопутними військами ЗСУ64