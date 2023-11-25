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Жителів Києва та області попередили про можливі перебої з електрикою після нічної атаки «Шахедів»

11:21 25 листопада 2023
ЛЕП

За уточненими даними, Сили оборони Україні під час масованої атаки дронами збили майже всі ударні БПЛА ворога.

«Знищено 74 ударних БпЛА „Shahed-131/136“ из 75. Тобто плюс три в актив!» — повідомили в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, де раніше писали про 71 збитий баражуючий боєприпас.

Втім, вночі були пошкоджені магістральні повітряні лінії електропередачі «Укренерго» та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні. «Це означає, що надійність енергоживлення в регіоні знижена», — попереджають в «Укренерго».

Ремонтні бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи, але у цей час можливі обмеження енергопостачання в Києві та Київській області.

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Мешканців регіону закликали не перевантажувати мережі та споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що раніше в ДТЕК назвали кількість житлових будинків, приватних будинків та офісів, які внаслідок нічної атаки залишилися без світла.

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Фото Pixabay

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