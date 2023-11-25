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Гроші

Тепер на матеріальну допомогу від ООН можуть претендувати українці, які отримують понад 3 000 гривень пенсії

12:42 25 листопада 2023
200 та 500 гривень

Якщо раніше на доплати до пенсії від міжнародних організацій могли розраховувати пенсіонери, виплати яких «не дотягували» до 3 000 гривень, то наразі ситуація дещо змінилася.

Як повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, внесено зміни до урядової постанови «Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Обʼєднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення».

Так, з 24 листопадо збільшено граничний розмір пенсійної виплати, який використовується для визначення права на отримання та для розрахунку розміру додаткової грошової допомоги, що надається за рахунок коштів ООН, з 3 000 грн до 3 250 гривень.

Нагадаємо, що Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН) допомогає переміщеним особам, постраждалі від військових дій у певних регіонах, а також тим, хто повернувся до свого постійного місця проживання, зокрема, й з-за кордону. Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика і становить 3 600 грн на особу та покриває тримісячний період.

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Фото Pixabay

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