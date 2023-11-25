Чи зарахують сплачений добровільний пенсійний внесок, якщо було допущено помилку у прізвищі: що говорять у ПФУ

В Пенсійному фонді України пояснили нюанси стосовно сплати громадянами добровільного пенсійного внеску, якщо під час укладенні відповідного договору була допущена помилка у написанні прізвища платника.

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«Якщо при укладенні договору приєднання людина зробила помилку в прізвищі, але при цьому правильно вказала інші реквізити, які дозволяють ідентифікувати особу, за яку проводиться платіж: реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію і номер паспорта, такий платіж буде враховано при розрахунку майбутньої пенсії», — зазначили в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Громадянам порадили уважно вносити дані про особу, на користь якої здійснюється платіж, і за можливості використовувати запропонованоу на порталі ПФУ форму щодо автоматичного заповнення обов’язкових полів за даними з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

В Пенсійному фонді підготували з цього питання докладну інструкцію.

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Раніше в ПФУ зазначали, що якщо людина в якійсь місяць кілька разів перерахує добровільний пенсійний внесок, то платежі зарахують як один внесок саме в цей місяць.

Фото Pixabay

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