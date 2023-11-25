Золоті зливки, елітні авто та 150 мільйонів готівкою: прокуратура показала результати обшуків у рівненського депутата-лісника (фото, відео)

Невдовзі після того, як НАБУ викрила на заволодінні державними коштами керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, на Рівненщині правоохоронці спіймали на незаконному збагаченні депутата облради — заступника директора регіонального лісового офісу ДП «Ліси України».

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Як повідомляють в Офісі генпрокурора, посадовець, будучи депутатом обласної ради, незаконно збагатився на мільйони доларів США.

Фото прокуратури

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Під час обшуку у посадовця, його родичів та наближених осіб вилучені кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 150 млн грн, ювелірні вироби, золоті злитки, зброя, три елітні автомобілі та інше майно.

Фото прокуратури

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Фото прокуратури

«Також посадовець володіє земельними ділянками у Рівному, зареєстрованими на наближених до нього осіб, на яких організував будівництво котеджів. На даний час затриманому вручено письмове повідомлення про підозру, підписане заступником Генерального прокурора», — йдеться у повідомленні.

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Фото прокуратури

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що днями народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики був викритий на пропонуванні голові Державної агенції з відновлення та розвитку інфраструктури хабаря у криптовалюті Bitcoin.

Фото прокуратури

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