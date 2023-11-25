«Зворушливо до сліз»: військові вибачилися за те, що «не вберегли» будівлю дитсадка під час атаки дронів на Київ (відео)

Армія рф атакувала Київ та область безпілотниками. За попередніми даними, сили ППО збили у столиці понад 60 дронів. Падіння уламків зафіксували у Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах столиці, повідомляє Суспільне Новини.

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Внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей, у тому числі 11-річна дитина. Уламки пошкодили цивільні об'єкти, зокрема, житлові будинки та приміщення дитячого садка, а також автомобілі місцевих мешканців.

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Директорка садка Ліля Косянчук зазначила, що уламки дрона впали на дах будівлі, обійшлося без постраждалих. За її словами, навчання дітей продовжиться, їх переведуть в інших корпус садка.

«Прийшли військові, сказали: «Вибачте, що не вберегли ваш дитячий садок. Настільки це було зворушливо, хотілося плакати», — розповідає Косянчук.

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Як писали «ФАКТИ», в результаті дронової атаки на Київ 25 листопада постраждали 5 людей. З них три гострих реакції на стрес, ще у у двох різані рани кінцівок. Усім вчасно надана медична допомога.

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