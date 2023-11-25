Четверо людей загинули у великій ДТП у Вінницькій області (фото)

На Вінничині, де раніше чоловік позбавив життя рідну матір, 25 листопада близько 8 години у Жмеринському районі на автодорозі М-21 сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії четверо людей загинуло та ще двоє травмовані. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області.

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«За попередньою інформацією слідства, 35-річний водій автомобіля Ford Transit виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажівкою Mersedes — Atego під керуванням 34-річного вінничанина. У результаті аварії 35-річний водій Ford та троє його пасажирів віком від 40 до 56 років загинули. З тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізовані 30-річний водій вантажівки та 27-річний пасажир Ford. На місці події працюють слідчі слідчого управління, поліцейські Жмеринського райвідділу, прокурори, криміналісти та рятувальники», — йдеться у повідомленні.

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За фактом смертельної автопригоди слідчими слідчого управління розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб).

Як писали «ФАКТИ», у Києві поліція ловила п'яного водія, який збив патрульного і зник з місця події.

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