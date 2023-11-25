Штраф із 1 січня — майже 50 тисяч гривень: у Чехії вводять нове правило для українських водіїв

З нового 2024 року в Чеській Республіці штрафуватимуть українців за те, що вони не зареєстрували свої транспортні засоби. Зробити це можна до кінця грудня 2023 року, пише pmg.ua.

РЕКЛАМА

А із 1 січня 2024 року за керування українським автомобілем без реєстрації призначатимуть чималий штраф у розмірі близько 30 000 крон.

Реєстрація автомобілів наразі безкоштовна. Її проводять у тих муніципалітетах, в яких є транспортний реєстр. Тому варто поспішити, аби встигнути зареєструвати машини вчасно.

Водночас тих, хто лише планує приїхати в Чехію і отримати тимчасовий захист, попередили, що вони мають зареєструвати свої українські транспортні засоби впродовж 7 днів після отримання візи тимчасового захисту.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», укранці у Німеччині мають знати правила паркування, адже за неправильне паркування можна отримати дуже великий штраф.

РЕКЛАМА

83

Читайте нас у Facebook та Instagram