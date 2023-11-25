«Зоря» пропустила тричі і програла в Сербії «Маккабі»: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У суботу, 25 листопада, на стадіоні «ТСЦ Арена» у сербському місті Бачка-Топола луганська «Зоря», яка програла «Маккабі» у номінально гостьовому поєдинку (1:3), провела проти ізраїльтян гостьовий матч 3-го туру групової стадії Ліги конференцій. Нагадаємо, що зустріч була перенесена з 26 жовтня з Тель-Авіва через початок військових дій в Ізраїлі.

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Ліга конференцій. Група В. Матч 3-го туру

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — «Зоря» (Луганськ, Україна) — 3:2

«Зоря»: Турбаєвський, Снурніцин, Батагов, Джордан (Боль, 66), Кірюханцев (Данченко, 81), Чурко (Мішньов, 59), Мічин, Алефіренко (Горбач, 59), Нагнойний (Бугай, 81), Антюх, Герреро.

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Голи: Захаві (45+2), Перец (46, 60) — Герреро (71), Горбач (88).

На поєдинок у Сербії луганці вийшли під керівництвом нового головного тренера Юрія Коваля, який змінив на цій посаді Валерія Кривенцова. Ситуація у турнірній таблиці склалася так, що поразка у грі з підопічними знаменитого ірландця Роббі Кіна практично зводила до мінімуму шанси української команди на вихід із групи. Тож у другій грі з 23-разовим чемпіоном Ізраїлю треба було чіплятися за очки, тим паче на нейтральному полі.

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Але реалії виявилися такими, що «Маккабі» весь перший тайм мав серйозну перевагу і вже у компенсований час наддосвідчений 36-річний форвард збірної Ізраїлю Захаві перекинув м'яч через голкіпера Турбаєвського — 1:0.

Як погано «Зоря» завершила перший тайм, так почала і другий. Не встигла стрілка суддівського секундоміра зробити одне коло, як Перец подвоїв перевагу «Маккабі» — 2:0.

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Далі — більше. Незабаром Перец оформив «дубль» і довів рахунок до непристойного — 3:0.

«Зорю» від розгрому на 71-й хвилині врятував панамський нападаник Герреро, який забив не лише своїй колишній команді, а й партнерові з національної збірної голкіперу Мускері, — 3:1.

Ба більше, на 88-й хвилині автор переможного гола у ворота «Брейдабліка» Горбач скоротив відставання луганчан до мінімуму. Але на порятунок «Зорі» просто забракло часу.

До зустрічей із луганчанами «Маккабі» українські клуби не перемагав. З «Зорею» впорався двічі, практично не залишивши команді Коваля шансів наздогнати себе у турнірній таблиці групи.

Становище команд у групі В після чотирьох турів: 1. «Гент» — 10 очок; 2. «Маккабі» — 9; 3. «Зоря» — 4; 4. «Брейдаблік» — 0.

У 5-му турі у групі 30 листопада зіграють: «Гент» — «Зоря», «Брейдаблік» — «Маккабі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок УПЛ «Динамо» — «Рух».

Фото ФК «Маккабі»

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