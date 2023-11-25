Висновки невтішні: експерт проаналізував нічну атаку дронів на Київ

Експерт інформаційно-консалтингового агенства Defense Express Іван Киричевський проаналізував атаку дронів на столицю України в ніч на 25 листопада.

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«По сьогоднішньому масованому нальоту в 75 «Шахедів», і майже всі на Київ

— Аж така кількість випущених сьогодні дронів може свідчити про те, що реальні обсяги виробництва російських «Шахедів» на заводі в Алабузі значно вищі навіть за стелю 200 одиниць на місяць. І що поставки «літаючих мопедів» з Ірану або інших зовнішніх джерел взагалі-то тривають і далі.

Коли в наших ЗМІ в середині листопада пішли супутникові знімки із підписом «Завод в Алабузі добудований», то це взагалі-то були знімки від Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS), датовані ще вереснем 2023 року.

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І вже тоді ця установа писала про те, що станом уже на вересень об’єкт «Алабуга» досяг такого рівня готовності, що дозволяє росіянам робити по 200 «Шахедів» на місяць, і навіть самостійно виготовляти окремі чутливі комплектуючі до цих БПЛА.

А далі, по-моєму, нескладно екстраполювати, якого прогресу з виробництвом могли досягти рашисти за останні 2 місяці.

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Уже у вересні 2023 року була озвучена інформація зокрема про те, що на «Шахедах» російського виробництва уже стоять китайські двигуни MD550 замість іранських Mado MD550.

Але подача цієї інформації відбулась у достатньо зневажливому ключі, що не сприяло загалом підвищенню рівня резистентності.

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— Зважаючи на це, навряд чи хтось візьметься стверджувати, що росіяни не здатні повторити настільки масовану атаку «Шахедами».

Але ж давайте зауважимо, наскільки приховано ворог уміє готуватись до таких атак. Ланки готових до пуску «Шахедів» ще ніде не «світились» на супутникових знімках у відкритому доступі, та й «інсайдери» з телеграму ще ні разу не поспішали попереджувати про «підготовку до масованої атаки дронами».

Що заодно вкотре підкреслює емпіричне правило — усі підступні атаки ворога відбуваються саме з поправкою на фактор раптовості.

— Дані про те, що в ніч на сьогодні мобільними групами із кулеметами та зенітними гарматами було збито всього 40% дронів — це насправді дуже високий результат.

Бо росіяни навмисне пускають «Шахеди» саме вночі, щоб нашим мобільним групам було складніше працювати.

Цінні вказівки про те, що дрони при масових атаках треба збивати лише малокаліберною зенітною артилерією, без використання ЗРК та ресурсу літаків — хай усі імпортні порадники на практиці своїх країн покажуть, як це зробити. А ми подивимось.

— Ні, сьогоднішня атака по Києву навряд чи «автоматом» має спрацювати в сторону прискорення процесів по військовій допомозі Україні.

Скоріше навпаки — це може бути сприйнято як свідчення, що значить Захід нам дав достатньо допомоги як мінімум по ППО, щоб ми могли відбивати навіть настільки масштабні загрози.

Хто досі роздає цінні поради, що треба таки купити бразильські «Супер Тукано» для відстрілу «Шахедів», той просто пропустив повідомлення у пресі, що Україна таки намагалась купити ці літаки, але Бразилія відмовила", — написав він у Facebook.

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