Toyota виведе на ринок України гібридний кросовер нового покоління: що відомо

Попри, що автомобілі Toyota витримують всі випробування часом й вважаються символами надійності та довговічності, японський виробник постійно розширює модельний ряд, адже час не стоїть на місці, і на ринку постійно з'являються нові типи автомобілів.

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Саме до таких належить компактний кросовер C-HR, який має з’явитися на українському ринку у 2024 році, пише автомобільне видання.

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У той час як українські ціни залишаються в таємниці, стартова вартість цього кросовера в ЄС становить 34 900 євро.

Для екологічно свідомих водіїв Toyota C-HR 2024 року пропонує виключно гібридні версії. Базова модель оснащена 1,8-літровим бензиновим двигуном у парі з електромотором, що дає комбіновану потужність 140 кінських сил при середній витраті пального 4,8 л на 100 км.

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Нагадаємо, у 2023 році Toyota випустила на ринок хетчбек GR Yaris, на який звернули увагу експерти.

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