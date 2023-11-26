Інсайдери стверджують, що Бен Аффлек «трохи втомився» постійно робити це для Дженніфер Лопес

Бути в парі може бути складно, а в голлівудській — тим паче. Де у вас практично немає особистого життя й божевільна кількість зобов'язань. Хоча інформація про сварки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека вже облетіла ЗМІ, друзі зіркового подружжя кажуть, що вони просто справляються з усім цим разом. Однак, як повідомляється, назріває проблема, яка може призвести до одного з найбільших конфліктів пари.

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Якщо ви стежите за зірковим подружжям відтоді, як вони знову заявили про свій роман, швидше за все, ви помітили кілька речей: вічно втомлений вираз обличчя Аффлека, їхню мову тіла і, звичайно ж, те, що Аффлек, здається, завжди за кермом.

24 листопада з'явилися фото, на яких актор висаджує Лопес біля спортзалу. І його постійне водіння нібито створює для них проблеми.

«Вона ненавидить водіння, з точки зору Джей Ло, це обов'язок її чоловіка — безпечно доставляти її з місця на місце, — розповів інсайдер виданню OK. — Бен трохи втомився бути її шофером. Він міг би найняти собі водія — може, вона зрозуміє натяк! Він проводить за кермом вдвічі більше часу, не дивно, що у нього трапляються аварії».

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Лопес і Аффлек були разом з 2002 по 2004 рік. Але у 2021 році вони знову поновили свій роман, а через рік зв'язали себе тенетами шлюбу. Відтоді з'явилися повідомлення, що вони сварилися через його стосунки з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, його куріння тощо.

Раніше Дженніфер Лопес пояснила, в чому різниця між її минулими романами та шлюбом з Аффлеком.

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