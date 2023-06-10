Бен Аффлек дуже щасливий, бо Дженніфер Лопес помирилася з його колишньою

Актор Бен Аффлек на сьомому небі відтоді, як його дружина — співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка нещодавно викликала фурор відвертим вбранням, закопала сокиру війни з його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер заради нього та їхніх дітей.

Зокрема, Гарнер прокоментувала нудний вираз обличчя Аффлека на церемонії вручення «Ґреммі» у 2023 році. Її допис не сподобався Лопес, яка відчула себе приниженою. Втім, інсайдер повідомив, що жінкам довелося примиритися з цим, зрозумівши, що ворожнеча між ними вплине на їхні нові сімейні відносини.

З того часу, як Бен Аффлек зв'язав себе тенетами шлюбу з Дженніфер Лопес, їхня сім'я об'єднала дітей: Вайолет, Серафіну і Семюеля, а також близнюків Лопес — Емму і Макса.

Як повідомляє видання OK Magazine, джерело поділилося, що Еммі та Серафіна дуже зблизилися, і будь-який розрив між їхніми матерями може вплинути на їхню дружбу.

«Тому Джен і Джей Ло здебільшого змогли вирішити свої розбіжності. Серафіна та Емма дуже близькі, тож це стало величезним фактором, — сказав інсайдер. — Вони зрозуміли, що у них немає іншого вибору, окрім як закопати сокиру війни. Вони не хочуть бачити, як діти страждають від публічної сварки між ними. Серафіна та Емма нерозлучні, і жодна жінка не стане між ними».

Говорячи про Дженніфер Гарнер, інсайдер сказав, що їй подобається, яким став Бен з Джей Ло, додавши: «Він багато в чому виріс».

Інсайдер також зазначив, що малоймовірно, що шанувальники побачать жінок разом, але між ними встановилися теплі стосунки.

Нещодавно Лопес і Гарнер також дуже приємно поспілкувалися, коли Джей Ло підвозила Емму до будинку Джен, сказав інсайдер. «Вони ладнають, що робить Бена дуже щасливим», — додав він.

Нагадаємо, зіркове подружжя Бен Аффлек і Дженніфер Лопес стали власниками величезного особняка в Беверлі-Гіллз.

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