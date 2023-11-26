Армагеддон на Одещині: перекинулась вантажівка з зерном, автобус з пасажирами з’їхав у кювет, «швидка» застряла в снігу

В Одеській області, у зв'язку з негодою, перекрито траси. Наразі на дорогах є кілька аварій, внаслідок яких ускладнено рух. Відомо про двох постраждалих, повідомили в обласному главку поліції.



Так, на трасі Одеса — Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль з зерном. Водій, на щастя не постраждав. На місці працюють поліцейські та рятувальники.

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На тій самій трасі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, внаслідок чого збільшився затор.

Біля села Лиманське в Ренійському районі не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Поліцейський офіцер довіз медиків та чоловіка у лікарню на своєму службовому транспорті, повідомили в поліції.

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В Ізмаїльському районі біля села Новокам’янка пасажирський автобус Варна — Київ з 22 пасажирами з’їхав у кювет. На щастя, ніхто не постраждав.

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«Просимо водіїв, які в дорозі, бути дуже уважними та обережними, неухильно дотримуватися ПДР та у разі необхідності телефонувати на спецлінію „102“. Хто збирався виїжджати, просимо утриматися від поїздки і перечекати негоду», — йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про заборону руху великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса — Рені та М-28 Одеса — Южне.

В Києві також очікують на погіршення погодних умов. У зв'язку з цим влада столиці у понеділок, 27 листопада, обмежила в'їзд у місто великогабаритного транспорту.

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