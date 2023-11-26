«Інвесторів» залишать без допомоги: кому з ВПО скасують виплати вже з 1 січня

В той час як частина пенсіонерів чекає на збільшення з 1 січня 2024 року виплат, деякі ВПО (внутрішньо переміщені особи) перестануть отримувати гроші від держави.

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Зокрема, йдеться про громадян, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тисяч гривень.

Про це пише Oboz з посиланням на постанову Міністерства соціальної політики від 11.07.2023 № 709 «Про підтримку внутрішньо переміщених осіб».

В ній йдеться про те, що грошові виплати скасують людям, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві покупки та робити інвестиції.

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Тобто, у 2024 році скасують виплати ВПО громадянам, які:

- придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

- придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);

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- мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;

- придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;

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- мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 тис. грн.

Якщо за результатами перевірки ВПО через державні реєстри буде ухвалене рішення про припинення грошової допомоги, особу буде повідомлено електронною поштою, телефонним дзвінком чи засобами електронного сповіщення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

Як повідомляли «ФАКТИ», з 24 листопада збільшено граничний розмір пенсійної виплати, який використовується для визначення права на отримання та для розрахунку розміру додаткової грошової допомоги від ООН.

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