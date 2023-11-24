Підвищення пенсій: хто з 1 січня буде отримувати на 2600 гривень більше

Згідно з ухваленим Держбюджетом на 2024 рік, очікується, що до кінця 2023 року середня пенсія в Україні досягне 5496 грн.

У відповідність з новим бюджетом буде приведено прожитковий мінімум (він зросте з 2093 до 2361 грн) та пенсії.

РЕКЛАМА

Так, з 1 січня надбавку 2,6 тисячі грн до пенсійних виплат отримають українці, чия пенсія нижча за 10 прожиткових мінімумів.

В цілому, як обіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, планується підвищення пенсій до 6 тисяч грн. За оцінками Міністерства соціальної політики, пенсії підвищать тим українцям, які вийшли на пенсію не раніше трьох років тому.

РЕКЛАМА

Крім того, щоб зробити солідарну пенсійну систему більш справедливою, підвищать найменші пенсії. І водночас обіцяють зменшити пенсії колишніх чиновників, які на поточний момент отримують значні суми.

Також нагадаємо, що згідно з ухваленим на 2024 рік держбюджетом, зросте розмір багатьох соціальних виплат для українців, в тому числі і державної соціальної допомоги для дітей.



РЕКЛАМА

517

Читайте нас у Facebook та Instagram