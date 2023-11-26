Якщо ви досі думаєте, що із зимовим пуховиком неможливо створити стильний та теплий образ — варто розвіяти сумніви! Минули ті часи, коли цей атрибут гардероба асоціювався суто зі спортом. Нині бренди пропонують максимально різноманітні моделі, якими можна доповнити найрізноманітніший стиль в одязі. Не вірите? А дарма, пояснює український стиліст Матвій Калугін:

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«До довгої елегантної спідниці найкраще добирати короткі та об'ємні пуховики, аби створити гармонійні пропорції. У таких романтичних образах слідкуйте за тим, аби на пуховику не було збиткових спортивних елементів (контрастні застібки, затяжки, великі кишені, емблеми). До сукні-міді чудово підійде пуховик у такій само довжині. Подібні образи максимально теплі та затишні, але не позбавлені жіночності».

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Строгі та елегантні вбрання з костюмними штанами також можна доповнити пуховиком. Головне — обирати моделі, які гарно тримають форму та мають мінімалістичний дизайн.

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«В таких поєднаннях гарно спрацюють шкіряні, вовняні, вельветові пуховики, — пояснює Максим Калугін. — Обтислі легінси найкраще доповнювати максимально об'ємним пуховиком, довжиною до середини стегна. Пуховик і джинси — зрозуміле та банальне поєднання. Але і його можна зробити оригінальним, якщо погратися із силуетами та різноманіттям фактур».

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Раніше український стиліст Матвій Калугін розповів, що варто придбати на зиму, аби виглядати стильно. А викладачка італійської Школи моди Антонелла Петрекка розповіла про те, як правильно вибрати куртку для жінок і який варіант буде найкращим для вашої фігури.

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