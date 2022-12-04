«Пуховик з поясом акцентуватиме талію»: як правильно обрати верхній одяг взимку

В реальності знайти стильний пуховик легше, ніж здається. Хоча і досі побутує стереотип, нібито пуховик — це практична та «прагматична» річ, з якою трендовий образ не зробиш, український стиліст Матвій Калугін, який раніше пояснив, чому цієї зими варто купити дублянку, розповів: пуховики бувають різними, а з актуальними та цікавими моделями можна скласти теплі та цікаві луки!

«Короткі пуховики — одні з найуніверсальніших, — вважає Максим Калугін. — Комбінуються як зі штанами, так і зі спідницями. Підходять і тим, хто за кермом, і тим, хто багато ходить. Вкорочені пуховики знайдуть місце в гардеробах тих, хто керує автомобілем. Також це гарна опція для візуального подовження силуету та балансування об"ємніших стегон. Пуховики до середини стегна також збалансують об"ємні стегна. А ще — вони теплі та практичні».

Короткі пуховики - одні з найуніверсальніших

За словами стиліста, пуховики з поясом акцентуватимуть талію та робитимуть силует більш витонченим.

Пуховики з поясом роблять силует більш витонченим

«Чудовий вибір для поєднань зі спідницями або сукнями. Довгий пуховик, всупереч поширеній думці, менш практичний. Раджу розглянути його перш за все молодим мамам. Фігурний стібок на пуховиках миттєво зробить ваш лук непересічним. Це можуть бути зигзаги, хвилі або ж цілі принти зі стібків. Вінілові пуховики практичні для нашого клімату, де взимку ледь не щодня дощить або сніжить. А також додають драматичної нотки».

Вінілові пуховики практичні для нашого клімату

Раніше стиліст Матвій Калугін розповів про трендові сукні сезону осінь-зима 2022−23.

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