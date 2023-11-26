Українцям розповіли про підвищення пенсій у грудні: кому пощастить

Згідно з проєктом держбюджету на 2024-й рік, в Україні в січні не лише підвищать мінімальну пенсію, але також проведуть індексацію для всіх пенсіонерів. На жаль, на грудень ніяких доплат не заплановано.

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І все-таки у деяких пенсіонерів збільшаться виплати, пише 24 канал, посилаючись на дані Пенсійного фонду України.

Йдеться про українців, яким у грудні виповниться 70, 75 та 80 років. Громадяни, які відсвяткують свої ювілейні дати в останній місяць року, з цього місяця отримуватимуть вищі пенсії.

Їхні виплати зростуть за рахунок вікових доплат, які приростають щоп'ять років. Вводять вікову доплату у 70 років. Згодом, у 75, вона стає вищою, а у 80 виростає знову. Таким чином, пенсіонери, які відсвяткували своє 70-річчя, почнуть отримувати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 300 гривень. Далі суми доплат будуть такими:

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пенсіонери віком 70 — 75 років — 300 гривень;

пенсіонери віком 75 — 80 років — 456 гривень;

пенсіонери у віці 80 років та більше — 570 гривень.

А ось уже з 1 січня зростуть максимальна та мінімальна пенсії. Однак масове підвищення пенсії заплановано на березень 2024 року. Тоді відбудеться індексація пенсійних виплат.

При цьому в уряді вже заявили, що цього разу не всім індексуватимуть виплати однаково (на один і той же відсоток), а більше підвищать низькі пенсії.

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Нагадаємо, що у наступному році мінімальна пенсія з 2093 гривень зросте до 2361 гривні, а розмір максимальної — до 23 610 гривень. Середня ж пенсійна виплата сягне 6 тисяч гривень.



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