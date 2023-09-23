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Гроші

Перерахунок пенсій: у кого виплати зростуть на тисячі гривень

9:17 23 вересня 2023
Підвищення розміру пенсії

В Україні в 2024 році не лише підвищать мінімальну пенсію, але також проведуть індексацію для всіх пенсіонерів. Індексація відбудеться за новими правилами, проте її деталі досі не розкрито.

Згідно з проєктом бюджету на 2024-й, у січні в Україні буде підвищення трьох категорій виплат, пише Obozrevatel.

Зокрема, йдеться:

  • про мінімальну пенсію: вона збільшиться з 2093 до 2361 грн;
  • про максимальну пенсію: вона збільшиться з 20 930 до 23 610 грн;
  • збільшення за стаж понаднорми: збільшиться з 20,9 до 23,6 грн за кожен місяць додаткового стажу.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що індексацію (зазвичай відбувається у березні на половину розміру торішньої інфляції та половини від середнього за останні три роки річного зростання зарплат) проведуть за новими правилами. Нібито в Кабміні вже розробили методику запровадження балів та коефіцієнтів.

Така система має:

  • зрівняти розміри пенсій незалежно від року, коли ви вийшли на заслужений відпочинок (тобто провести осучаснення виплат);
  • привести до підвищення середнього розміру пенсії до 6 тис. грн.

Також видання звертає увагу на той факт, що з січня до червня 2023, згідно з даними ПФУ, середня пенсія зросла з 4,6 тис. до 5,3 тис. грн. Ймовірно, і без значної індексації, а лише за рахунок підвищення мінімальної пенсії, середня виплата 2024 року становитиме обіцяні 6 тис. грн.

Нагадаємо, напередодні українцям пояснили, коли краще звертатись за призначенням пенсії.

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