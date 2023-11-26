Молдова обмежила перетин кордону через снігопад: що відомо

Сильні снігопади і хуртовини, які зупили рух на трасі Київ-Одеса, не обійшли стороною і пункти перетину кордону з Молдовою. Там запровадили обмеження для вантажного автотранспорту.

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За повідомленням місцевого видання Newsmaker, наразі з перервами працює важливий для України пункт пропуску «Паланка — Маяки — Удобне», тому що сильний вітер порвав кабелі підключення до Інтернету. Тож транспорт поки спрямовують до КПП в Тудорі.

Тимчасові обмеження для вантажного транспорту діють також на КПП «Джурджулешти-Галац», що поруч з українським Рені — там пропускають лише вантажівки, «споряджені відповідно до погодних умов».

У самій Молдові снігопад призвів до скасування авіарейсів в міжнародному аеропорту Кишинева. Вже скасовано рейси Turkish Airlines з Кишинева до Стамбула та зі Стамбула до Кишинева. Крім того, довелося відкласти два сьогоднішні рейси з Брюсселя та Лондона до Кишинева, а також з Кишинева до Берліна, Дубаї та Верони.

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Нагадаємо, що згідно з прогнозом синоптикині Наталки Діденко, наразі смуга від Одеси, Херсону, Кропивницького, Полтави до Сум є перехідною зоною — там сніг мішається із мокрим снігом, йде льодяний дощ.

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