Сніг, хуртовини та штормовий вітер: синоптикиня розповіла, якою погодою почнеться робочий тиждень

Україна знаходиться під впливом активного південного циклону. У багатьох областях йде сніг, хуртовини, замети, дуже сильний вітер, складна ситуація на дорогах.

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Несприятлива погода торкнеться протягом неділі-понеділка більшості областей України, лише західна частина втримається від синоптичних небезпечних надмірностей, тут завтра хіба часом невеликий сніг та поривчастий вітер, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.



За її прогнозом, найближчого вечора, ночі та завтра вранці 27 листопада в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15−20 метрів за секунду, місцями 25−27 метрів за секунду, хуртовини, снігові замети.

«У перехідній зоні холоднішого та теплішого повітря — від Одеси, Херсону, Кропивницького, Полтави до Сум — сніг мішається із мокрим снігом, льодяний дощ, ще й плюс налипання мокрого снігу, ожеледь, а все, що східніше цієї смуги, охопить дощова погода. В цих областях із дощем буде штормовий вітер», — уточнює Діденко.

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Температура повітря в цих регіонах завтра 0…2 градуси тепла. На решті території найближчої ночі −2…−7 градусів, завтра вдень 0…-3 градуси.

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Послаблення та припинення опадів — в другій половині дня понеділка. Послаблення вітру — у вівторок.

У Києві сьогодні в другій половині дня, ввечері та найближчої ночі — сніг, можливо сильний сніг, хуртовина і дуже сильний вітер. Пориви північно-західного вітру в столиці досягатимуть 15−20, місцями 25 метрів за секунду. У середу очікується вихід чергового південного циклону із снігопадами.

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Нагадаємо, влада столиці у понеділок, 27 листопада, обмежила в'їзд у місто великогабаритного транспорту. А школярів порадили перевести на дистанційне навчання.

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