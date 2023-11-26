Робимо кульки для унітазу своїми руками: дієва порада від Марини Жукової (відео)

Відома блогерка Марина Жукова рекомендує своїм підписниками активно використовувати кульки для унітазу — це допомагає вберегти сантехніку від вапняних та сольових відкладень, а також іржі, надовго продовживши його експлуатацію.



Завдяки кульками при кожному змиванні в унітазі утворюється екстрапіна, а повітря в туалеті наповнюється яскравим ароматом.

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А зробити такі кульки можна своїми руками, без зайвих затрат. Як цього досягти, блогерка розповіла на своєму сайті.

Вам знадобляться:

ароматний порошок для прання — 2−3 столові ложки;

харчова сода — 1−2 ст ложки;

засіб для чищення килимів;

кілька крапель ефірної олії.

Всі складники слід поєднати і наповнити ними форму блоку для унітазу (вони продаються у господарських магазинах).

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Ефект буде помітний вже після перших застосувань, стверджує Марина.

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Нагадаємо також, що іноді для чищення унітазу підійде найнеочікуваніша річ, як от столова виделка.

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