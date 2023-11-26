Робимо кульки для унітазу своїми руками: дієва порада від Марини Жукової (відео)
Відома блогерка Марина Жукова рекомендує своїм підписниками активно використовувати кульки для унітазу — це допомагає вберегти сантехніку від вапняних та сольових відкладень, а також іржі, надовго продовживши його експлуатацію.
Завдяки кульками при кожному змиванні в унітазі утворюється екстрапіна, а повітря в туалеті наповнюється яскравим ароматом.
А зробити такі кульки можна своїми руками, без зайвих затрат. Як цього досягти, блогерка розповіла на своєму сайті.
Вам знадобляться:
- ароматний порошок для прання — 2−3 столові ложки;
- харчова сода — 1−2 ст ложки;
- засіб для чищення килимів;
- кілька крапель ефірної олії.
Всі складники слід поєднати і наповнити ними форму блоку для унітазу (вони продаються у господарських магазинах).
Ефект буде помітний вже після перших застосувань, стверджує Марина.
Нагадаємо також, що іноді для чищення унітазу підійде найнеочікуваніша річ, як от столова виделка.158