Засяє наче новий: як очистити унітаз набіло за допомогою всього двох засобів (лайфхак від Марини Жукової)
Чищення унітазу — не зовсім приємне і радісне заняття, особливо коли під рукою немає вантуза.
Але ця процедура стане більше приємною, якщо зробити її швидко, вважає експертка з прибирання Марина Жукова.
Для цього Марина пропонує використати оцтову есенцію і рідке кухонне мило.
Але спочатку треба вичерпати з унітазу всю воду.
Потім просто в чашу сантехнічного виробу заливається концентрований оцет і мило та добре змішується. Для кращого чищення поверхні використовуйте звичайний йоршик.
Наостанок змийте мильно-оцтовий розчин і насолоджуйтеся результатом!
Нагадаємо також про оригінальний спосіб відбілювання тюлевих фіранок від Марини Жукової.