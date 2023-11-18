Засяє наче новий: як очистити унітаз набіло за допомогою всього двох засобів (лайфхак від Марини Жукової)

Чищення унітазу — не зовсім приємне і радісне заняття, особливо коли під рукою немає вантуза.

Але ця процедура стане більше приємною, якщо зробити її швидко, вважає експертка з прибирання Марина Жукова.

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Для цього Марина пропонує використати оцтову есенцію і рідке кухонне мило.

Але спочатку треба вичерпати з унітазу всю воду.

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Потім просто в чашу сантехнічного виробу заливається концентрований оцет і мило та добре змішується. Для кращого чищення поверхні використовуйте звичайний йоршик.

Наостанок змийте мильно-оцтовий розчин і насолоджуйтеся результатом!

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