Наша відповідь на масований наліт «шахедів»: в ГУР розповіли деталі атаки дронів на росію
«Вибухова неділя» у п'яти регіонах рф стала відповіддю української розвідки на масований наліт «шахедів» на Київ напередодні.
Про це повідомили джерела розвідки для УП.
За даними ГУР, атака БПЛА по росії почалася о 3:30 та тривала декілька годин, завершившись о 9:20. Близько 35 дронів були випущені по об'єктах москви та області, а також у тулі та в смоленську.
Співрозмовник видання наголошує, що усі ці об'єкти військові або ж стосуються військового виробництва.
«Дії суто симетричні і як знак, що рф варто задуматися про наслідки. Війна повинна йти з військовими в районах бойових дій. Удари по мирних і поза зоною бойових дій не залишаться без відповіді», — сказало джерело у ГУР.
Нагадаємо, що крім розвідників сьогодні відзначилися інші воїни ЗСУ, які за добу знищили 1070 російських фашистів, 93 дрони, 16 танків та десятки одиниць іншої техніки загарбників.