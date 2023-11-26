Наша відповідь на масований наліт «шахедів»: в ГУР розповіли деталі атаки дронів на росію

«Вибухова неділя» у п'яти регіонах рф стала відповіддю української розвідки на масований наліт «шахедів» на Київ напередодні.

РЕКЛАМА

Про це повідомили джерела розвідки для УП.



За даними ГУР, атака БПЛА по росії почалася о 3:30 та тривала декілька годин, завершившись о 9:20. Близько 35 дронів були випущені по об'єктах москви та області, а також у тулі та в смоленську.

Співрозмовник видання наголошує, що усі ці об'єкти військові або ж стосуються військового виробництва.

«Дії суто симетричні і як знак, що рф варто задуматися про наслідки. Війна повинна йти з військовими в районах бойових дій. Удари по мирних і поза зоною бойових дій не залишаться без відповіді», — сказало джерело у ГУР.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що крім розвідників сьогодні відзначилися інші воїни ЗСУ, які за добу знищили 1070 російських фашистів, 93 дрони, 16 танків та десятки одиниць іншої техніки загарбників.



РЕКЛАМА

116

Читайте нас у Facebook та Instagram