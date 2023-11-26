Негода стала на заваді: школярі Київщини переходять на «дистанційку»

Влада Київщини, де нині вже вирує негода, оголосила про переведення загальноосвітніх закладів регіону на дистанційний формат навчання,

Тобто навчання у понеділок, 27 листопада, буде відбуватися переважно в онлайн-форматі.

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За повідомленням Київської обласної військової адміністрації, рішення ухвалили на оперативному засіданні комісії ТЕБ та НС.

«За прогнозами синоптиків, погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений», — йдеться у повідомленні.

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Окремо влада звернулася до мешканців регіону: якщо є можливість, перечекати негоду вдома — аби не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, що першим під удар стихії потрапила Одещина, де в заметах застрягли автомобілі. Також ускладнення погодних умов прогнозують в сусідній Молдові.

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