Взуття не буде ковзатись на самій слизькій дорозі (лайфхак від Нечетова)

Сьогодні, 26 листопада, Україна знаходиться під впливом активного південного циклону: у багатьох областях йде сніг, хуртовини, спостерігаються замети, дуже сильний вітер, складна ситуація на дорогах. Такою ж несприятливою погода залишиться і на початку нового тижня.

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В той же час добре відомо, що ожеледь і мокрий сніг — найчастіші причини отримання травм взимку, адже складно знайти взуття, підошва якої не ковзає. Однак для того щоб забезпечити собі стійке положення, не обов'язково витрачати нечувані суми на черевики певних брендів — можна скористатися підручними засобами.

Про те, як можна зробити взуття «нековзким», розповів винахідних Костянтин Нечетов. Його порада — нанести на підошву взуття спеціальні смужки з силіконового герметику.

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Інші лайфхакери дають подібні поради, але наносити пропонують клей «Момент» та харчову соду. Спочатку підошву взуття потрібно ретельно очистити, висушити і знежирити. Потім нанести товстий шар клею і насипати пісок, поки клей не підсохнув. Поверхня стане шорсткою і не буде ковзати приблизно 3−4 тижні.

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Серед інших поширених способів — використання наждакового паперу, колготок та лейкопластиру.

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Наждаковий папір



Це один з найбільш доступних способів, адже таку річ можна знайти в кожному домі або придбати в будівельних магазинах за копійки. Просто наріжте невеликі шматочки наждакового паперу і наклейте на підошву взуття. Завдяки шорсткій поверхні збільшиться тертя між взуттям та засніженою поверхнею, тому ковзання зменшиться до мінімуму.

Колготки



Візьміть старі колготки, які ви вже не носите. Підпаліть їх і накапайте матеріал, який плавиться, на підошву взуття. В результаті у вас з'явиться захисний шар, який буде настільки ефективним, що ви зможете ходити у взутті навіть по поверхні льоду.

Лейкопластир

Візьміть широкий лейкопластир і наклейте на підошву навхрест. Хоча така конструкція і не відрізняється особливою довготривалістю (протримається не довше 2−3 днів), але своє завдання вона виконає ефективно.

Також нагадаємо, від кого і як можна добитись компенсації після падіння на слизькій дорозі.

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