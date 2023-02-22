«Вимагайте в медиків довідку з причиною отримання травми»: як добитись компенсації після падіння на слизькій дорозі

«Йшов, упав, отямився — гіпс…» Мабуть, немає людини, яка не знала б цю крилату фразу. Небезпека через ожеледицю може підстерігати нас будь-де — на сходах, тротуарах, на пішохідних переходах чи просто у дворі будинку. Й досить часто падіння закінчуються травмами, внаслідок чого людина може бути госпіталізована або ж довгий час лікуватись амбулаторно, не маючи можливості працювати, навчатись чи займатись іншими важливими справами. Адвокати пояснюють: утримання в належному стані тротуарів покладається саме на балансоутримувачів житлового комплексу, багатоповерхівки чи споруди. Тож у випадку падіння через ожеледицю від них можна цілком законно вимагати моральну та матеріальну компенсацію. Як це правильно зробити, читайте далі.

«Якщо ви впали на слизькій ділянці дороги у населеному пункті й зрозуміли, що травмовані, не змінюючи свого положення, викликайте швидку допомогу. Або якщо це зробити самостійно неможливо, попросіть перехожих, — пояснює „ФАКТАМ“ адвокатка Зоя Ліфшиць. — Якщо це можливо, нехай вони сфотографують вас в тому положенні, в якому ви перебували на момент отримання травми. Крім того, добре попросити в очевидців контактні дані, щоб у випадку судового процесу запросити їх як свідків падіння. Коли приїдуть медики, поцікавтесь номером бригади, зафіксуйте це, обов’язково має бути вказана година прибуття карети швидкої допомоги, за можливості візьміть мобільні контакти лікарів, які прибули на виклик. Після падіння людина зазвичай потрапляє до травмпункту, вже там вирішують, чи госпіталізувати її, чи призначити лікування амбулаторно або ж відпустити додому. В будь-якому випадку вимагайте у лікаря чи медсестри довідку, де буде вказано причину, через яку отримані травми. В нашому випадку має бути чітко вказано: падіння на вулиці через ожеледицю. Наведу приклад з власного досвіду: мені свого часу видали документ, де було зазначено, що травма стегна отримана внаслідок танців. Це може виглядати кумедно, але це важливо».

Після того, радить адвокатка, слід з'ясувати, хто саме є балансоутримувач чи відповідальний за експлуатацію ділянки, де сталась пригода.

«Якщо це пішохідна зона, то зазвичай за утримання її в належному стані відповідає міська чи селищна влада, в такому випадку варто звернутись до управління благоустрою чи комунальної служби. Якщо ж впали біля будинку, то в такому випадку, ймовірно, доведеться звертатись до управління ОСББ, ЖЕКу, ЖЕО, залежно від населеного пункту, де проживаєте.

Коли ми з'ясували питання, пишемо у довільній формі претензію до цієї організації. В ній вказуємо всі обставини ситуації, суму компенсації, додаємо завірені копії всіх документів — це й довідки лікарів, результати медичних обстежень, квитанції… В ідеалі варто додати роздруківки синоптичної служби, в яких вказано, що було попередження про ожеледицю. Також можна вказати свій розрахунковий рахунок, на який відповідач може відправити кошти. Строк відповіді на заяву — від 15 до 30 календарних днів".

«У випадку, коли на заяву нема відповіді у встановлений термін, слід звертатись до суду з позовною заявою про стягнення матеріальної та за бажанням моральної компенсації. Щодо останньої, то в Україні немає механізму її обчислення, тож можете вказувати суму, яку вважаєте за потрібну. Туди надається майже той самий перелік документів, як і до претензії, але маємо ще додати її копію, копію доказів її відправлення до відповідної інстанції. Якщо відносили особисто, на вашому екземплярі мають поставити вхідний номер документації. Станом на січень 2023 року судовий збір за позов на відшкодування моральної компенсації становить 2680 гривень, звичайний судовий збір — 1073 гривні. До матеріальної шкоди враховуємо всі витрати на лікування, послуги адвоката, в деяких випадках людям може знадобитись і психологічна допомога. Або наведу приклад: водій автобуса послизнувся, впав і отримав складний перелом правої ноги. Відповідно, він не в змозі працювати та утримувати родину. В такому випадку слід рахувати втрачену вигоду, витрати на фахівця, якщо в нього, наприклад, виникла депресія через неможливість займатись своєю роботою. Тож інколи загальні суми компенсацій скаржнику доходять до 100 тисяч гривень. Не завжди судді ухвалюють рішення про їхню виплату, але повернути 20−30 тисяч цілком реально. Проте варто розуміти, що доведення справи до логічного кінця забере у вас чимало зусиль та нервів, тож будьте готові до цього».

Раніше юрист Ростислав Кравець розповів, скільки людей з однієї родини мають право мобілізувати.

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