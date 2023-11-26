Секрет — у особливому маринаді: готуємо на свята скумбрію, яка смачніше червоної риби

Українські господині цінують бюджетну скумбрію, і вміють приготувати її так, що вона вийде смачнішою і соковитішою за будь-яку червону рибу.

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Покроковий рецепт приготування цікавої (і корисної) закуски наводить інтернет-ресурс Майстерня ідей.

Що знадобиться:

скумбрія — 2 шт

цибуля — 300 г

кріп — за смаком

Маринад:

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вода — 200 мл

яблучний оцет (5%) — 100 мл

соняшникова олія — 100 мл

мед — 1 ст.л.

кетчуп — 2 ст.л.

чорний перець — 1 ч.л.

коріандр — 1 ч.л.

гірчиця у зернах — 1 ч.л.

духмяний перець — 3−4 шт.

лавровий лист — 2−3 шт.

сіль — 30 г.

Етапи приготування

У сотейник вливаємо воду і одразу ставимо його на плиту. Додаємо яблучний оцет, олію, мед (або цукор), кетчуп, сіль, коріандр, чорний перець, зерна гірчиці та лавровий лист. Розмішуємо приправи у маринаді, даючи їм виділити аромати. Доводимо до кипіння і вже за хвилину вимикаємо.

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Залишаємо маринад остигати, а поки він остигає, нарізаємо цибулю півкільцями і свіжий кріп.

Готуємо скумбрію: ріжемо її на великі шматочки, перекладаємо в глибоку зручну миску, додаємо цибулю і кріп зверху. Потім заливаємо маринад, а сам контейнер накриваємо харчовою плівкою.

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Пробувати готову рибу можна вже вранці.

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