Секрет — у особливому маринаді: готуємо на свята скумбрію, яка смачніше червоної риби
Українські господині цінують бюджетну скумбрію, і вміють приготувати її так, що вона вийде смачнішою і соковитішою за будь-яку червону рибу.
Покроковий рецепт приготування цікавої (і корисної) закуски наводить інтернет-ресурс Майстерня ідей.
Що знадобиться:
- скумбрія — 2 шт
- цибуля — 300 г
- кріп — за смаком
Маринад:
- вода — 200 мл
- яблучний оцет (5%) — 100 мл
- соняшникова олія — 100 мл
- мед — 1 ст.л.
- кетчуп — 2 ст.л.
- чорний перець — 1 ч.л.
- коріандр — 1 ч.л.
- гірчиця у зернах — 1 ч.л.
- духмяний перець — 3−4 шт.
- лавровий лист — 2−3 шт.
- сіль — 30 г.
Етапи приготування
У сотейник вливаємо воду і одразу ставимо його на плиту. Додаємо яблучний оцет, олію, мед (або цукор), кетчуп, сіль, коріандр, чорний перець, зерна гірчиці та лавровий лист. Розмішуємо приправи у маринаді, даючи їм виділити аромати. Доводимо до кипіння і вже за хвилину вимикаємо.
Залишаємо маринад остигати, а поки він остигає, нарізаємо цибулю півкільцями і свіжий кріп.
Готуємо скумбрію: ріжемо її на великі шматочки, перекладаємо в глибоку зручну миску, додаємо цибулю і кріп зверху. Потім заливаємо маринад, а сам контейнер накриваємо харчовою плівкою.
Пробувати готову рибу можна вже вранці.
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