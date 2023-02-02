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Книга рецептів

Спробуйте щось оригінальне на сніданок: паштет зі скумбрії та буряка

22:30 4 лютого 2023
паштет

Якщо ви любите салати з буряка, то цей рецепт паштету вам точно сподобається! Оксамитова, ніжна текстура і пікантний солодкуватий смак роблять страву дуже особливою і такою, що запам'ятовується. А який яскравий колір! Страва чудово підійде в піст і урізноманітнить ваше повсякденне меню, впевнена лікарка-дієтологиня та терапевтка Тетяна Лакуста, яка раніше радила, чим нагодувати родину в умовах відсутності світла, газу або води.

Інгредієнти:

  • філе 1 запеченої скумбрії без шкіри
  • 1 запечений буряк середнього розміру
  • 2 столові ложки жирного грецького йогурту або сметани
  • ½ лимона, цедра і сік
  • Кілька гілочок зелені для подачі

Приготування:

Покладіть скумбрію (запечену, розібрану від шкіри та кісток), буряк, йогурт, цедру лимона і сік, а також трохи чорного перцю, солі в кухонний комбайн і збивайте, поки не змішаються, але залишаться шматочками. Викладіть на тости і прикрасьте кропом.

Нагадаємо рецепт закуски з оселедцем — швидкої, бюджетної та смачної страви.

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