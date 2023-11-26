Такого не знайдете в жодному ресторані: Тетяна Ливинова показала, як французи готують гарячу закуску на Різдво

Якщо кулінарка Людмила Борщ вже розпочала підготовку до новорічних та різдвяних свят «марафоном салатів», то відома майстриня Тетяна Литвинова запропонувала рецепт вишуканої гарячої закуски до різдвяного столу.

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За її словами, рецепт вона привезла з Франції й трохи його вдосконалила. Такої страви не знайти в жодному ресторані.

«Курка, бекон, камамбер та карамелізована цибуля, — несподіване, але дуже гармонійне поєднання смаку та текстур! Ніжний витікаючий сир, соковита курка, ніжна цибуля та хрусткий бекон- це дуже смачно! А виглядає як вишукано!» — зазначає Литвинова.

Для приготування знадобляться:

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Бекон 300 г

Філе курки 1 шт

Сіль/перець

Сир Ile de France petit camembert 100 г

Червона цибуля 200 г

Вершкове масло 30 г

Цукор 60 г

Червоне вино 80 г

Сіль 1/3 ч л

Зубочистки

Покроковий рецепт:

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Нарізати кубиком цибулю та тушкувати на маслі 7−8 хв. Додати вино та цукор та упарювати вологу до появи карамельного кольору та аромату.

Філе курки нарізати поперек тушки.

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Відбити тоненько за допомоги молоточка. Посолити та поперчити.

Розкласти бекон як на відео, зверху викласти курку, зверху карамелізовану цибулю і на останок шматочок сиру.

Закрутити як на відео та закріпити зубочистками, щоб при випіканні не розкрилось.

Запікати 25−30 хвилин при 180 градусах. Смакувати гарячим.

«Ця частинка Франції на вашому столі зробить різдвяні та новорічні свята дійсно святковими!» — впевнена кулінарка.

А тим, хто поважає традиційну українську кухню, варто приготувати на свята смачні свинячі реберця. Рецепт дуже простий, а страва виходить неперевершеною.

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