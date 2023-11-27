Незважаючи на всі зусилля ворога, ЗСУ продовжують утримувати Авдіївку на Донбасі та позиції на лівобережжі Херсонщини, — Генштаб

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, на цьому напрямку Сили оборони протягом доби, що минула, відбили 30 атак противника. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

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Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом зазначеного часу ворог завдав 1 ракетний та 34 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

На фронті зафіксовано 63 бойових зіткнення:

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції.

На Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

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Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що після масованої атаки України ворожими дронами, ударів зазнали й в росії. В ГУР МО України зазначали, що близько 35 дронів були випущені по військоих об'єктах москви та області, а також у тулі та в смоленську.

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Фото Генштабу ЗСУ

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