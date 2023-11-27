Півтора роки вичікував момент: на Чернігівщині СБУ знешкодила російського агента, який «спав» (фото)

Співробітники СБУ, які на Херсонщині затримали депутата однієї із селищних рад, який під час окупації перейшов на бік ворога та здав росіянам власного батька за проукраїнську позицію, викрили на Чернігівщині ворожого агента — зрадник понад рік перебував в «режимі очікування».

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Як повідомляють в Службі безпеки України, мешканець прикордонного регіону з жовтня 2023 року за вказівкою російської спецслужби приступив до збору розвідданих щодо дислокації українських захисників у регіоні. Він насамперед намагався встановити точні координати штабів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України.

Фото СБУ

Також ворожого агента цікавили локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки Сил оборони України. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки артилерійських ударів по прикордонню України та проведення диверсійних вилазок.

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Зрадника затримали під час виконання чергового завдання в районі можливого розташування одного з об’єктів Сил оборони.

Затриманий — 20-річний мешканець Новгород-Сіверської громади, який був завербований фсб ще у березні 2022 року під час тимчасової окупації частини регіону. Тоді він отримав оперативний псевдонім «Шут» та інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

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Після втечі окупантів з Чернігівщини агент був переведений у «режим очікування». А у жовтні цього року на нього вийшов «куратор» — кадровий співробітник прикордонного управління фсб по Брянській області — та поставив йому розвідзавдання.

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«Зрадник їздив по регіону на власному автомобілі та знімав на камеру мобільного телефону місця ймовірного базування Сил оборони. Для конспірації ворожий агент видаляв усі повідомлення одразу після їх прочитання представником фсб», — йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що на Миколаївщині спецслужба знешкодила експоліцейського, який за завданням ворога приїхав в регіон з Криму та шпигував за Силами оборони на півдні України.

Фото СБУ

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