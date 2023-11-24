Здав батька, щоб отримати посаду: СБУ затримала херсонського депутата-колаборанта

На Херсонщині, яку ворог щодня тероризує обстрілами, контррозвідники Служби безпеки затримали депутата однієї із селищних рад, який під час окупації перейшов на бік ворога.

РЕКЛАМА

За повідомленням спецслужби, зловмисник входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення рф зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади. Він одним з перших запропонував загарбникам свою «допомогу» у війні проти України, для чого почав масово «здавати» агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей.

Насамперед він розповів про проукраїнську позицію власного батька, який виступав проти збройної агресії рф. Після цього патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з рашистами.

Самого депутата-зрадника «за заслуги» призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо. Він відповідав за розподіл так званої «гумдопомоги» з рф між прихильниками кремлівського режиму.

РЕКЛАМА

Також зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам.

Крім того, фігурант з власної ініціативи «чергував» зі зброєю на російських блокпостах та «розквартировував» окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.

РЕКЛАМА

Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Проте завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його.

Обшук у помешканні колаборанта

РЕКЛАМА

Наразі на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та частина 2 статті 111−1 (колабораційна діяльність).

Докази у справі

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що влітку було затримано зловмисника, який після захоплення Херсонщини особисто катував українців, незаконно ув'язнених до окупаційної тюрми під назвою «ізолятор № 1».

Фото СБУ

76

Читайте нас у Facebook та Instagram