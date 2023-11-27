Забирали продукти харчування у солдатів та продавали на ринку: командири військової частини на Київщині попалося на великій афері

У ДБР, де нещодавно розповіли про завершення досудового розслідування у справі щодо автотрощі в Броварах, де у січні цього року загинуло керівництво МВД, викрили посадовців військової частини на мільйонних оборудках з харчами для особового складу в умовах воєнного стану.

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Як повідомляють в Державному бюро розслідування, спільно з СБУ було встановлено, що до організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями, та продавали частину продуктів призначених для бійців частини у магазинах, ресторанах та на базарах.

«Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових. „Залишок“ продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував „порожні“ накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їхнім продажем», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що через підробку зловмисником фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали. Наразі отримано докази щодо привласнення зловмисниками щонайменше 5 млн грн.

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Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці викрили керівника приватної компанії на наданні командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» неправомірної вигоди. Військовий повідомив про це в компетентні органи.

Ілюстративне фото зі сторінки ДБР у соцмережах

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