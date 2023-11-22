Дискредитує призов: СБУ повідомила про підозру блогеру Мирославу Олешку

СБУ повідомила про підозру блогеру Мирославу Олешку, який втік за кордон й призиває ухилятися від призову в Україні.

Блогер-ухилянт після втечі з України закликає чоловіків ховатися від призову, повідомили в СБУ.

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«За матеріалами справи, він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що Олешко, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.

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Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.

Наразі Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);

- ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Санкції статей передбачають до 8 років тюрми.

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Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроєкт стосовно повернення ухилянтів в Україну, який передбачає право на в'їзд на батьківщину при сплаті внесків.

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