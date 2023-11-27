Снігопади зміняться дощами, а на дорогах буде дуже слизько: яка погода чекає на українців після розгулу снігової стихії

В Україні, яка пережила потужний удар стихії, наприкінці листопада та на початку грудня очікуються контрасти температури повітря, коливання атмосферного тиску, а у понеділок поривчастий вітер практично у всіх областях. Стійкого снігового покриву не передбачається, морозна погода періодично змінюватиметься відлигою. Про це повідомив відомий метеоролог кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

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У понеділок, 27 листопада, в Україні очікуються складні погодні умови через проходження південного циклону. Вночі у південних, центральних та північних областях очікуються сильні снігопади, хуртовини. Вдень у більшості областей сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. У західній частині невеликий сніг упродовж доби. Вітер західний/північно-західний, 15−20 м/с, місцями крім західних областей посилення до 25−27 м/с. Температура повітря протягом доби +1…-4 °С.

У вівторок, 28 листопада, погода в Україні також буде сніговою. Вночі у північно-східній частині України, а також у Карпатах та на Закарпатті очікується невеликий сніг; Вдень та ввечері у південних областях та Криму дощ, у західних областях сніг та мокрий сніг. У південних та західних областях місцями туман. На дорогах країни місцями ожеледиця, сніговий накат. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, уночі на лівобережжі окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі −8…−3°С, подекуди −14…−9°С. Вдень повітря прогріється до −5…−0 °С, у південній половині та Криму +2…+7 °С".

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У середу, 29 листопада, під впливом чергового південного циклону в Україні очікується нестійка, волога та вітряна погода. Пройдуть значні опади переважно у вигляді дощу, у західних та північних областях сніг/мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на західний, 9 — 14 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від -5 °С у західних областях до +11 °С у південних областях та Криму.

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У четвер, 30 листопада, у північній частині країни очікується сніг, хуртовина; у Криму помірні опади у вигляді дощу з мокрим снігом. На решті країни без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі −8…−3°С, у Карпатах −15…−10°С, у Криму, Приазов'ї та на крайньому сході близько 0 °C. Вдень +1…-4°С.

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У п'ятницю, 1 грудня, у західних областях сніг, мокрий сніг із переходом у дощ, місцями ожеледиця, на дорогах ожеледь. На решті України без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно південної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −8…−3°С, у північних областях місцями −14…−9°С, на півдні близько 0 °C. Вдень +2…-3 °С, на півдні, у Криму та на Прикарпатті +3…+8 °С.

У суботу, 2 грудня, через вплив області зниженого тиску з Атлантики та атмосферних фронтів, в Україні пройдуть невеликі, місцями помірні опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Подекуди можливі тумани. Вітер південний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, удень +5…+10 °С, на півдні, у Криму та на Прикарпатті місцями +11…+13 °С. На півночі Лівобережжя вночі −8…−3°С, удень +1…+6°С.

У неділю, 3 грудня, у центральних та північних областях пройде дощ із мокрим снігом, на решті території країни без істотних опадів. Подекуди тумани. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, удень +2…+7 °С, на півдні, сході та в Криму +8…+13 °С.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома кліматологиня дала прогноз погоди на зиму.

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