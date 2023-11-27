Вибухи не були випадковими: українська розвідка взяла на себе відповідальність за «бавовну» у Смоленську, — ЗМІ (відео)

В росії тривають вибухи. Бійці Головного управління розвідки Міноборони цієї ночі атакували дронами Смоленський авіаційний завод у росії. Операція була вдалою, цілі вдалося вразити. Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.

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Так, в ніч на 27 листопада у Смоленській області пролунали вибухи. Це була атака дронів.

«Це була вдала операція, цілі уражено», — розповіло джерело.

Цю операцію здійснювало ГУР, а ціллю був Смоленський авіаційний завод.

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За даними росЗМІ, у бік стратегічного об'єкта летіло як мінімум два дрони літакового типу. Перший з них збили у Задніпровському районі Смоленська, згодом ще один впав через роботу систем РЕБ.

«У результаті дрон впав на дах одного з цехів заводу і вибухнув. Внаслідок вибуху було пошкоджено сам дах та балку перекриття. Постраждалих немає», — інформують росЗМІ.

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Як писали «ФАКТИ», «вибухова неділя» у п'яти регіонах рф стала відповіддю української розвідки на масований наліт «шахедів» на Київ.

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Варто зауважити, у жовтні цього року дрони вже атакували Смоленський авіаційний завод в росії, який виробляє ракети Х-59.

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