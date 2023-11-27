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У 2024 році зарплати вчителів підвищать двічі: названо суми та терміни

18:59 27 листопада 2023
Оксен Лісовий

Наступного року українським вчителям двічі підвищать заробітні плати. У бюджеті передбачили на це кошти, зокрема у межах освітньої субвенції. Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий в ефірі «Сніданку з 1+1».

Він наголосив, що цю субвенцію збільшили на 15,5 мільярда гривень. Більшість коштів і скерують на оплату праці педагогів.

Міністр запевнив, що уряд планує підвищити зарплату вчителям у два етапи:

• І — на 10% з січня;
• ІІ — на 12,6% з квітня.

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Водночас Лісовий наголосив, що наразі оборона — пріоритет держави.

«Ми розуміємо, що були зменшені певні виплати, але важливо те, що вони відновлюються і повертаються», — заявив він.

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Очільник МОН додав, що такі підвищення та відповідні суми ще далекі від тієї гідної зарплати, яку повинен отримувати вчитель.

Лісовий розповів, що середня зарплата вчителя залежить від категорійності, навантаження, стажу тощо. У середньому вчитель отримує близько 13 тисяч гривень. Мінімальна зарплата залежить від навантаження — може бути дев'ять тисяч гривень. За словами міністра, після підвищення середня зарплата вчителя з січня становитиме 14 тисяч гривень, з квітня — близько 16 тисяч.

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Зазначимо, що раніше повідомлялось про наміри заморозити підвищення зарплат вчителям.

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