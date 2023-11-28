З початку вторгнення росії ЗСУ ліквідували більше 326 тисяч загарбників, — Генштаб

Російський агресор вже ось як 643 доби веде загарбницьку війну проти України, ігноруючи закони та звичаї ведення війни, завдаючи удари з землі і з повітря не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

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За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, у понеділок, 27 листопада, ворог завдав по Україні 1 ракетний та 8 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударний БпЛА типу «Shahed-136/131», дрон було знищено. Проте внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Вогнем у відповідь підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління та 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Загалом за добу знищено ще близько 860 окупантів, 3 їхні танки, 3 бойових броньованих машини, 1 артилерійська система та інша смертоносна техніка ворога.

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На лінії зіткнення з ворогом за добу відбулося 84 бойових сутичок, зокрема на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, Силами оборони відбито 3 атаки. А на Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та трьох населених пунктів Донеччини — українські воїни відбили 12 атак.

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У мережі наші бійці показали, як відстрілюють окупантів на Лиманському напрямі: відмінний результат продемонстрували снайпера 3-го окремого полку ССО України.

Ситуація на інших оперативних напрямках виглядала так:

на Бахмутському напрямку атаки ворога тривали поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, 28 атак було відбито;

на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області були безуспішними — Силами оборони відбито 23 атаки;

на Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 9 атак ворога;

на Запорізькому напрямку окупанти 3 рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області.

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Нагадаємо також, що Україна все активніше завдає ударів по окупантах на їх же території — напередодні ГУР МО взяло на себе відповідальність за ураження дронами Смоленського авіаційного заводу.

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