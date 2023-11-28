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Спорт

Циганков забив класний гол за «Жирону» у чемпіонаті Іспанії: відеоогляд матчу

9:59 28 листопада 2023
Віктор Циганков

Футболіст збірної України Віктор Циганков, у якого в березні народився син, став одним із героїв домашнього поєдинку 14-го туру чемпіонату Іспанії проти «Атлетіка» (1:1).

Ексдинамівець вийшов у стартовому складі каталонців і на 55-й хвилині класним ударом у ближній кут вивів свою команду вперед, забивши свій третій м'яч у сезоні. Але через 12 хвилин Іньяке Вільямс врятував басків від поразки — 1:1.

Додамо, що форвард «Жирони та збірної України Артем Довбик не потрапив до заявки команди на гру через пошкодження литкового м'яза, отриманого в таборі національної команди. За словами наставника «Жирони» Мічела, нападник, в активі якого 7 голів та 5 асистів у 13 поєдинках чемпіонату Іспанії, може пропустити і наступний матч проти «Валенсії».

Нічия залишила «Жирону» із 35 очками на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Команда Мічела лише за додатковими показниками поступається «Реалу» і на чотири пункти випереджає «Атлетико» (у мадридців гра в запасі) та «Барселону».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що голи Довбика та Циганкова принесли «Жироні» вистраждану перемогу в чемпіонаті Іспанії.

Фото ФК «Жирона»

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