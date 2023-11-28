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Книга рецептів

Вершковий булгур з куркою: смачно та корисно

20:15 30 листопада 2023
булгур з куркою

Булгур має цікаву структуру, а ще в поєднанні з куркою, то взагалі супер цікава альтернатива звичному рису і плову, повідомляє спільнота «Рецепти файних господинь». До речі, нагадаємо рецепт турецького салату з булгуром.

Склад:

  • 500 г курячого філе
  • 150 г моркви
  • 200 г цибулі
  • 200 г крупи булгур
  • 200 г вершків 10%
  • 600 г води або бульйону
  • 3 зубці часнику
  • Олія для смаження (±15 мл)

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками і обсмажуємо на сковорідці разом з олією до золотистого кольору. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками і відправляємо до м'яса, тушкуємо протягом 5 хвилин, далі додаємо терту на грубій тертці моркву і теж тушкуємо протягом 5 хвилин. Додаємо промитий булгур і вливаємо вершки, воду або бульйон, додаємо сіль, перець, часник (пропускаємо через часникодавку) перемішуємо і готуємо на слабкому вогні під закритою кришкою протягом 30−40 хвилин, час від часу помішуючи, при потребі можна додати води.

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Нагадаємо кілька цікавих рецептів з фаршем.

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