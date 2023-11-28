Вершковий булгур з куркою: смачно та корисно
Булгур має цікаву структуру, а ще в поєднанні з куркою, то взагалі супер цікава альтернатива звичному рису і плову, повідомляє спільнота «Рецепти файних господинь». До речі, нагадаємо рецепт турецького салату з булгуром.
Склад:
- 500 г курячого філе
- 150 г моркви
- 200 г цибулі
- 200 г крупи булгур
- 200 г вершків 10%
- 600 г води або бульйону
- 3 зубці часнику
- Олія для смаження (±15 мл)
Спосіб приготування:
Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками і обсмажуємо на сковорідці разом з олією до золотистого кольору. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками і відправляємо до м'яса, тушкуємо протягом 5 хвилин, далі додаємо терту на грубій тертці моркву і теж тушкуємо протягом 5 хвилин. Додаємо промитий булгур і вливаємо вершки, воду або бульйон, додаємо сіль, перець, часник (пропускаємо через часникодавку) перемішуємо і готуємо на слабкому вогні під закритою кришкою протягом 30−40 хвилин, час від часу помішуючи, при потребі можна додати води.
Нагадаємо кілька цікавих рецептів з фаршем.89