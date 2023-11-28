Вершковий булгур з куркою: смачно та корисно

Булгур має цікаву структуру, а ще в поєднанні з куркою, то взагалі супер цікава альтернатива звичному рису і плову, повідомляє спільнота «Рецепти файних господинь». До речі, нагадаємо рецепт турецького салату з булгуром.

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Склад: 500 г курячого філе

150 г моркви

200 г цибулі

200 г крупи булгур

200 г вершків 10%

600 г води або бульйону

3 зубці часнику

Олія для смаження (±15 мл)

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками і обсмажуємо на сковорідці разом з олією до золотистого кольору. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками і відправляємо до м'яса, тушкуємо протягом 5 хвилин, далі додаємо терту на грубій тертці моркву і теж тушкуємо протягом 5 хвилин. Додаємо промитий булгур і вливаємо вершки, воду або бульйон, додаємо сіль, перець, часник (пропускаємо через часникодавку) перемішуємо і готуємо на слабкому вогні під закритою кришкою протягом 30−40 хвилин, час від часу помішуючи, при потребі можна додати води.

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Нагадаємо кілька цікавих рецептів з фаршем.

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