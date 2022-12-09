Готуємо з урахуванням перебоїв зі світлом: рецепт смачного розсипчастого плову у банці без автоклава (відео)
Плов давно вже увійшов до меню українських господинь. Існує безліч рецептів цієї ситної та смачної страви. Українці, які зараз мешкають у режимі постійних відключень електрики, навчилися готувати плов на дровах.
А ось блогерка на YouTube-каналі «Смачно Просто та Доступно» запропонувала приготувати плов у вигляді заготівлі у банках, які можна відкрити будь-якої миті. Такий варіант допоможе в екстремальних умовах.
Страва виходить смачна, ситна й нічим не поступається приготовленій за традиційними рецептами.
Продукти:
- м'ясо-2 кг
- рис-1 кг
- цибуля-500г
- морква -500г
- приправа до плову — 15г
- сіль-40г
- перець-до смаку
- жир-50г
- перець горошком
Приготування:
М'ясо нарізати невеликими шматочками та обсмажити до золотистого кольору. Вся рідина має випаруватися. Також обсмажити цибулю та моркву.
У мисці змішати м'ясо, овочі, сіль та приправу для плову. Потім додати промитий пропарений рис.
Весь вміст розкласти по банках, трохи більше ніж половина банки.
Банки слід простерилізувати 3 години. Після стерилізації їх відкривають й дають охолонути.
Такий плов добре зберігається в сухому прохолодному місці.
Нагадаємо, раніше блогерка поділилася рецептами смачних заготовок з м'яса, сала та курки.75
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